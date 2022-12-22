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    Mazda сбила школьника на зебре на улице Турку

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    За минувшие сутки на дорогах Петербурга получили травмы пять человек. Во Фрунзенском районе под колесами автомобиля пострадал подросток.

    В 8:30 21 декабря у дома 25 по улице Турку 47-летний житель Петербурга на своем Mazda CX-9 сбил 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 декабря. В результате ДТП девятиклассник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом носа. Подростка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    По данным УГИБДД, в Петербурге за 21 декабря произошло 368 дорожных аварий, шесть из которых были с пострадавшими. Травмы в них получили четверо взрослых и один несовершеннолетний, один человек погиб. В Ленобласти зафиксировали 120 ДТП, в том числе семь — с пострадавшими. В них получили травмы 8 человек, детей среди них нет. Погибших в области не было.

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    Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

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