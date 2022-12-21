В Петербурге пропал сосед Ротенберга и Тимченко

Дом 19 на 2-й Березовой аллее на Каменном острове в Санкт-Петербурге Фото: Принтскрин с Google Map Поделиться Поделиться





Крипта довела до ареста квартиру в самом властном доме на Каменном острове. 47news понял, кто исчезнувший владелец.

По информации нашего издания, в Петербурге, округе и дальше по стране ищут официального владельца трёхэтажной квартиры №12 в сверхпрестижном жилом комплексе «2-я Березовая аллея, 19» на Каменном острове. В этом здании — что не фамилия, то особа приближённая, не говоря уже о финансах. А тут вдруг, поминай как звали. Непорядок. Мы расскажем.



Зовут пропавшего Дмитрий Соколов. Обыденностью своего ФИО он, как раз, и выделяется в сиятельном ряду: Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко, Сергей Фурсенко, Таймураз Боллоев, да и дальше можно продолжать. Тем не менее, он тоже хозяин квартиры в престижных 478 квадратах. Хотя в координатах ЖК «2-я Берёзовая аллея, 19» понятие квартира условное. Им по сути именуется целая парадная — от цоколя до мансарды. Всего таких покоев 20, но нет квартиры №13. Деньги с большой буквы — это ещё и суеверия.



Таинственному Дмитрию Соколову, по данным 47news, 38 лет. Он из Тюмени, из самой обычной семьи. Например, в 2006 году молодой Дима ещё возил себя на пять лет как снятом с производства «Москвиче-2141». В гору пошел, когда закончил Тюменский университет МВД. Даже успел поработать в уголовном розыске. Но на рубеже нулевых-десятых сибиряка накрывает новая криптовалютная тема.



Уж, как он научился плавать в этом. А в 2020 году он уже в Санкт-Петербурге. Соколов скупает три квартиры в доме на углу улицы Чайковского с Фонтанкой. С видом на Летний сад, конечно. Кстати, в том самом, где живет Шнур. Супруга сверхуспешного Димы Мария предпочитала передвигаться на Porsche Cayenne. Да сразу на парочке. Но это все мелочи для затравки.

Летом 2021 года крипто-Дмитрий за 500 миллионов рублей берет хоромы в самом властном ЖК «2-я Берёзовая аллея, 19». Причем, не меняя стереотипа поведения, а он у него отличается от соседского.



Соколов — типичный Корейко. Не в том смысле, что он боялся потратить лишний рубль, но не боялся аскезы. Ездил в метро, да в джинсах, не чурался стритфуда. Но потом начинаются чудеса-чудеса.

24 февраля, когда Владимир Путин объявил СВО, к нему в квартиру на 2-й Березовой заявились с обыском сотрудники столичного ФСБ. Рыли более 30 часов. Скорее всего, за такое время они перевернули инкрустированный паркет и отодрали миланскую керамику.

Но Соколов остался свидетелем и после допроса пропал. В прямом смысле этого слова. С тех пор его не могут найти ни следствие, ни в кругу знакомых. Похоже, это и повлияло на арест всех его активов. В том числе и этой недвижимости. На всякий случай 47news справился в Росреестре. Действительно: на его квартире в ЖК «2-я Берёзовая аллея, 19» стоит грозное обременение — «арест». Плюс обоснование: постановление Мещанского райсуда Москвы, вынесенное по уголовному делу.



Фото: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Фото: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости Поделиться Поделиться





47news позвонил в столицу адвокату Высоцкой. Как мог, рассказал про наш интерес, но и она сказала, что знает только одно, а именно — то, что существует такой человек Дмитрий Соколов.

Согласно данным картотеки московских судов, решение Мещанского райсуда об аресте имущества и денежных активах Дмитрия Соколова несколько раз пытались оспорить. Из апелляционного постановления, в частности, можно сделать вывод, что история Дмитрия переплетена с другой — про то, как выводили криптовалюту с кошельков некогда крупнейшей российской криптобиржи WEX. А также с февральским арестом одного из владельцев этой криптобиржи, которому сегодня инкриминируют «растрату в особо крупном объёме».



Тут слово «крупный» не очень подходит: на этой бирже, как говорят игроки, висело от 4 до 6 миллиардов долларов. Также нам подсказали, что не надо судить о Соколове по каким-то там квартирам на Фонтанке и на Каменном острове.

«Он долларовый миллиардер», — ткнули нас в реальность.

Еще в марте этого года лицо и голос МВД Ирина Волк анонсировала первое в стране уголовное дело о растрате денежных средств и имущества криптовалютной биржи. Она же рассказывала, как в гостинце частного аэродрома в Подмосковье был задержан некий владелец торговой интернет-площадки с двумя чемоданами денег. Последовали десятки обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ялте. Вот они и зашли к соседу великих на 2-ю Березовую.



Александр Калинин,

47news

Дело биржи криптовалют WEX (World Exchange Services) — самой громкое в отечественной лукавой киберторговле. Сама биржа открылась в сентябре 2017 года, как преемница крупнейшей российской платформы BTC-e. В июле 2017-го ФБР изъяло серверы криптобиржи BTC-e по делу об отмывании денег. В том же году в Греции задержали Александра Винника, одного из основателей биржи, по обвинению в легализации через площадку 4 млрд долларов. Биржа WEX обещала рассчитаться по долгам BTC-e. Однако в августе 2018 года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. Инициативная группа пострадавших клиентов Wex подсчитала, что ущерб превысил 400 млн долларов.

