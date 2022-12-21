На проспекте Обуховской Обороны ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей

Работы на коммуникациях и трамвайных путях с 23 декабря изменят схемы движения транспорта в двух районах Петербурга: Невском и Приморском. Об этом 21 декабря предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



В пятницу, 23 декабря, будет ограничено движение на участке проспекта Обуховской Обороны от Рабфаковской улицы до Шлиссельбургского проспекта. Там с начала декабря ремонтируют трамвайные пути. Работы продлятся до 1 января 2023 года, и до этого же числа ограничен проезд по Мурзинской улице у проспекта Обуховской Обороны.