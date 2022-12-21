Примета Нового года. Петербуржцы готовы стоять в огромных очередях ради зрелища

Петербуржцы выстроились в длинную вереницу, чтобы получить бесплатный билет на шоу «Спящая красавица» Татьяны Навки. Фотография, на которой показана извивающаяся «змея» из людей, 21 декабря была опубликована в социальных сетях.
Снимок сделан на Пражской улице, 35, где размещается здание МО
«Раздали полторы тысячи билетов. Мы начали раздавать в 12, а билеты закончились в 16:45. Сегодня никто не стоит», — объяснил он. По его словам, в прошлом году билеты раздавали в течение недели.
В прошлый вторник, 13 декабря, на похожую проблему пожаловалась и читательница «Фонтанки» Оксана. По её словам, она провела два часа на холоде перед зданием МО «Рыбацкое», чтобы забрать бесплатный билет на новогоднюю ёлку.