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    Улицы Петербурга превратились в каток

    Примета Нового года. Петербуржцы готовы стоять в огромных очередях ради зрелища

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    Петербуржцы выстроились в длинную вереницу, чтобы получить бесплатный билет на шоу «Спящая красавица» Татьяны Навки. Фотография, на которой показана извивающаяся «змея» из людей, 21 декабря была опубликована в социальных сетях.

    Снимок сделан на Пражской улице, 35, где размещается здание МО № 72. Как рассказал «Фонтанке» глава муниципального образования Павел Швец, билеты раздавали в воскресенье.

    «Раздали полторы тысячи билетов. Мы начали раздавать в 12, а билеты закончились в 16:45. Сегодня никто не стоит», — объяснил он. По его словам, в прошлом году билеты раздавали в течение недели.

    В прошлый вторник, 13 декабря, на похожую проблему пожаловалась и читательница «Фонтанки» Оксана. По её словам, она провела два часа на холоде перед зданием МО «Рыбацкое», чтобы забрать бесплатный билет на новогоднюю ёлку.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Новый годТатьяна НавкаБилеты на концертОчереди
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