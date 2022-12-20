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    МИД РФ: Прекращено действие договора между Россией и Украиной о признании документов об образовании

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    Действие соглашения между правительствами России и Украины о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях прекращено. Об этом 20 декабря сообщили в МИД РФ.

    Документ был подписан 26 мая 2000 года в Москве. Власти Украины в марте 2022 года приняли решение о денонсации соглашений с Россией в области образования и науки.

    «Это означает, что если есть граждане Украины, которые получили у нас образование, то они свое образование должны будут подтверждать по другой процедуре», — объясняла замглавы Минобрнауки РФ Наталья Бочарова. То есть образование теперь будет признаваться в обеих странах по результатам экспертиз и в соответствии с национальными законами.

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