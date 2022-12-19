Россия и Белоруссия совместно готовят экипажи самолетов, «несущих специальные боеприпасы»

Белоруссия с помощью России готовит экипажи для управления самолетами, способными нести специальные боеприпасы. Об этом сообщил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам состоявшихся 19 декабря с российским коллегой Владимиром Путиным.



«Должен сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть, мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы», — цитирует белорусского лидера ТАСС.

