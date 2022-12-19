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    Россия и Белоруссия совместно готовят экипажи самолетов, «несущих специальные боеприпасы»

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    2 комментария

    Белоруссия с помощью России готовит экипажи для управления самолетами, способными нести специальные боеприпасы. Об этом сообщил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам состоявшихся 19 декабря с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Должен сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть, мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы», — цитирует белорусского лидера ТАСС.

    По его словам, «это не угроза кому-то», напомнив что ранее информировал о том, что у Минска есть «большие опасения» в связи с напряжением по периметру Союзного государства, прежде всего на западе. »

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    Комментарии 2

    ӦВВӦ19 Дек 2022 в 23:33
    Ну какие же 🤬🤬🤡
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