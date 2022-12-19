«Ъ»: Магазины «Л’Окситан» в России могут снова поменять название

Российский менеджмент французской парфюмерно-косметической сети L’Occitane зарегистрировал новый бренд — SoBeautiful. Вывески магазинов уже менялись летом этого года. Об очередном новшестве 19 декабря сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, российское юрлицо компании подало заявки на регистрацию товарных знаков SoBeautiful и «СоуБьютифул» ещё в начале декабря. Такое же название встречается в нескольких разделах на сайте российского интернет-магазина ретейлера, а также в доменах электронных адресов сотрудников компании.
После начала спецоперации L’Occitane в России сменил вывески магазинов на «Л’Окситан». По данным источника, головная структура сети оказалась недовольна брендингом на кириллице. Поэтому решено было найти другое название.
По мнению собеседников издания, после переименования «Л’Окситан» может потерять часть клиентов — они не будут связывать новое название с прежним брендом и сделают вывод, что компания ушла с рынка. Не исключены и денежные потери — в ситуациях вынужденного ребрендинга фирмы теряют до 15 % покупателей. В случае, если у российской компании будет запрет на использование отдельных элементов оформления, придётся менять интерьер и самих торговых точек, а отсюда — инвестиции в маркетинг и рекламу, чтобы сохранить лояльность покупателей.