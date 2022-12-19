«Ъ»: Магазины «Л’Окситан» в России могут снова поменять название

Российский менеджмент французской парфюмерно-косметической сети L’Occitane зарегистрировал новый бренд — SoBeautiful. Вывески магазинов уже менялись летом этого года. Об очередном новшестве 19 декабря сообщает «Коммерсантъ».



По данным издания, российское юрлицо компании подало заявки на регистрацию товарных знаков SoBeautiful и «СоуБьютифул» ещё в начале декабря. Такое же название встречается в нескольких разделах на сайте российского интернет-магазина ретейлера, а также в доменах электронных адресов сотрудников компании.



После начала спецоперации L’Occitane в России сменил вывески магазинов на «Л’Окситан». По данным источника, головная структура сети оказалась недовольна брендингом на кириллице. Поэтому решено было найти другое название.

