Возобновить производство «Ларгусов» планируется в сентябре

Концерн «АвтоВАЗ» собирается в следующем сентябре возобновить производство модели LADA Largus на заводе в Тольятти. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов.
«Мы планируем расширить линейку производства наших автомобилей: и автомобилей Vesta, и традиционных автомобилей для класса LCV Largus с сентября следующего года», — сообщил Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».
Он отметил, что компания продолжает разработку новых моделей, среди которых есть и электромобиль.
Из-за дефицита комплектующих выпуск «Ларгусов» приостанавливали с весны. Последняя партия (1 800 автомобилей) выходила в июле, напоминает РИА Новости.