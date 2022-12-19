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    Возобновить производство «Ларгусов» планируется в сентябре

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    7 комментариев

    Концерн «АвтоВАЗ» собирается в следующем сентябре возобновить производство модели LADA Largus на заводе в Тольятти. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов.

    «Мы планируем расширить линейку производства наших автомобилей: и автомобилей Vesta, и традиционных автомобилей для класса LCV Largus с сентября следующего года», — сообщил Соколов в интервью телеканалу «Россия 24».

    Он отметил, что компания продолжает разработку новых моделей, среди которых есть и электромобиль.

    Из-за дефицита комплектующих выпуск «Ларгусов» приостанавливали с весны. Последняя партия (1 800 автомобилей) выходила в июле, напоминает РИА Новости.

    «АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69 %) в госсобственность РФ. Новое руководство «АвтоВАЗа» в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

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    Комментарии 7

    SU LUX INN19 Дек 2022 в 10:37
    недобрая Новость!
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