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    Крупный пожар на нефтегазовом месторождении в Сибири тушили несколько часов. Среди пострадавших — «тяжёлые» и человек с обморожением

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    6 комментариев

    Крупный пожар случился на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Приангарье (Иркутская область). Погибших, по данным МЧС, нет.

    Официальный канал губернатора Иркутской области

    Как информирует в своём телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, возгорание на установке комплексной подготовки природного газа началось в воскресенье вечером, а ночью 19 декабря было ликвидировано. Пострадавших семеро. Двое в тяжёлом состоянии были отправлены в Братск на вертолёте санавиации. Четверо попали в Усть-Кутскую городскую больницу, у них повреждения средней степени тяжести. Один человек с обморожением ног лечится амбулаторно.

    Тушили пожар по третьему номеру сложности, огонь охватил около 1000 квадратных метров. Участвовали в работах 37 единиц техники и 155 человек. Угрозы для населения нет, подчеркнул губернатор.

    Прокуратура Иркутской области поставила на контроль установление причин и обстоятельств ЧП.

    Марковское нефтегазоконденсатное месторождение находится в 2,5 километра от посёлка Верхнемарково (население — около 2 тысяч человек). Оно было открыто в 1962 году, его осваивает ИНК — один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в стране.

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    Комментарии 6

    ПАТИОТ19 Дек 2022 в 10:39
    началось вечером 19.12, а сообщали уже 18.12 ? уд определитесь где и что горит, и горит ли вообще. а то на фейк смахивает
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