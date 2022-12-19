Крупный пожар на нефтегазовом месторождении в Сибири тушили несколько часов. Среди пострадавших — «тяжёлые» и человек с обморожением

Крупный пожар случился на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении в Приангарье (Иркутская область). Погибших, по данным МЧС, нет.

Как информирует в своём телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, возгорание на установке комплексной подготовки природного газа началось в воскресенье вечером, а ночью 19 декабря было ликвидировано. Пострадавших семеро. Двое в тяжёлом состоянии были отправлены в Братск на вертолёте санавиации. Четверо попали в Усть-Кутскую городскую больницу, у них повреждения средней степени тяжести. Один человек с обморожением ног лечится амбулаторно.

Тушили пожар по третьему номеру сложности, огонь охватил около 1000 квадратных метров. Участвовали в работах 37 единиц техники и 155 человек. Угрозы для населения нет, подчеркнул губернатор.

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль установление причин и обстоятельств ЧП.

Марковское нефтегазоконденсатное месторождение находится в 2,5 километра от посёлка Верхнемарково (население — около 2 тысяч человек). Оно было открыто в 1962 году, его осваивает ИНК — один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в стране.

