Мундиаль без крыши

18 декабря в Катаре состоится финал чемпионата мира по футбола. А четыре года назад это масштабное мировое событие проходило в России. И тут мне вспомнилось, как это было тогда. В другой эпохе. Летом 2018 года.

«Еду завтра в Петербург — на игру сборной России. Нужен номер, выручай!» — услышал я в трубке взволнованный голос моего московского приятеля. Дело было в самый разгар чемпионата — в последних числах июня 2018 года. «Ты о чем? — искренне удивляюсь я. — Номеров давно нет нигде в Петербурге — ни в дорогих гостиницах, ни в бюджетных. Битком даже в ближайших пригородах», — пытаюсь объяснить я приятелю ситуацию в разгар ЧМ.

«Придумай что-нибудь. Уверен — ты сможешь, — настаивает друг. — С огромным трудом нашел билет на стадион — ты бы знал, за какие деньги!» «Попробуй ночными поездами — туда и обратно. Обойдешься без ночевки в отеле, — советую я. — А днем забежишь ко мне — пообедаем».

«Билетов назад в Москву нет — ни на самолет, ни на поезд! А ночевать в Питере придется. Какие еще варианты?» «Конференц-зал», — без колебаний отвечаю я. «В смысле? Какой конференц-зал?» «В самом прямом — кровать в конференц-зале, — объясняю. — Старый проверенный способ, популярный еще с конца восьмидесятых».

В те годы иностранцы огромными группами приезжали к нам посмотреть — есть ли жизнь за рухнувшим железным занавесом. Гостиниц было совсем мало, а качественные сетевые только начали появляться. В пик туристического сезона, когда номеров катастрофически не хватало, горе-постояльцев селили на одну ночь куда придется — главное, чтобы рядом был туалет. Приятель, опешивший от моих воспоминаний, продолжал молча слушать. «Кровать ставили прямо в конференц-зал — там тихо, прохладно, много воздуха. И туалет недалеко, но без ванной или душа. В конце концов, одну ночь можно пережить без душа. Кормили и поили постояльцев целые сутки бесплатно — в счет компенсации, — продолжал я. — Но конференц-зал считался экономклассом».

«А бизнес-классом считался ресторан?» «Нет. Фитнес и спа-центр — истинный бизнес-класс для невезучего постояльца, — продолжал я. — Ночевку в «бизнес-классе» нужно было заслужить. Ее давали далеко не всем потерпевшим, а лишь избранным, из-под полы. Тем, с кем не хотели или боялись связываться отельеры, если не могли при этом обеспечить нормальным номером». «А что в фитнес-зале делать ночью? Крутить педали вместо сна?» — хохотал приятель. «Главная ценность фитнес- и спа-центра в том, что там есть вода. И можно сидеть в воде как утка — хоть всю ночь. А еще — пользоваться сауной. И даже джакузи. Про тренажерный зал я вообще молчу — крути педали хоть всю ночь.

«А спать-то где? — продолжал приятель. — Сидя на велосипеде? Или в сауне?» «В бассейне, представь себе!» Я объяснил приятелю, что бассейны в фитнес- и спа-центрах городских отелей обычно небольшие — не более семи-десяти метров. Из бассейна выпускали воду, чистили чашу, покрывали дно обычным ковровым покрытием. И ставили кровати. «Бизнес-класс предложить тебе не могу, — резюмировал я наш долгий разговор. — У меня в отеле нет бассейна. А экономкласс пока свободен. Но уверен, его завтра обязательно займут. Так что не тяни с решением».

Приятель приехал в Петербург на следующий день. Он забежал в отель до матча, поужинал. И даже умудрился принять душ — в одном из временно освободившихся номеров. А ночью вернулся в отель. И лег спать довольным и счастливым — после победы в матче нашей сборной. В экономклассе — в конференц-зале «Гельвеции». Но не всем болельщикам мундиаля повезло так же. Некоторые остались без крыши над головой, буквально на улице. Так, одно из нижегородских изданий написало о местном отеле-призраке. Несколько горе-болельщиков забронировали и оплатили номера заблаговременно — через работавший тогда в России booking. А приехав по указанному в подтверждении адресу, обнаружили лишь небольшой хостел.

Персонал хостела рассказал, что, судя по фотографиям, размещенным на сайте booking, разыскиваемый отель должен был располагаться в соседнем здании. Оно когда-то строилось под гостиницу. Но что-то пошло не так, инвесторы потеряли интерес к проекту. Стройку остановили. И несколько лет здание занимал районный суд. Но в начале года он съехал в другое помещение.

Не менее двадцати иностранных болельщиков разыскивали отель с апреля. А в последних числах июня в хостеле побывали сразу трое болельщиков из Аргентины, внесших предоплату за номера в несуществующем отеле. «Некоторые из пострадавших, при наличии свободных номеров, размещались у нас. Другим помогли местные жители — забирали их к себе бесплатно», — рассказывали сотрудники соседнего хостела. Отель-призрак на сорок пять номеров предлагал постояльцам весьма заманчивые условия — низкие цены на проживание, бесплатный вай-фай, завтрак «шведский стол». И даже частную парковку. Но чуть позже резервация номеров была уже недоступна ни на онлайн-сервисах, ни на официальном сайте отеля.

«В случае, если гости совершили бронирования через наш сайт, но отель не разместил их — по любым причинам — потерпевшим необходимо обращаться к нам напрямую. Мы самостоятельно подберем пострадавшим альтернативный вариант размещения», — объяснял тогда официальный представитель всемирно известного ресурса бронирования отелей. «Объекты размещения всегда должен предлагать именно booking. Постояльцу не следует заниматься поисками другого жилья самостоятельно. Если гость решил эту ситуацию без нашего участи, то в возмещении потраченных средств будет отказано. Ведь мы даже не знаем — приезжал ли он туда». На вопрос журналиста, как мошенничество могло произойти на таком известном сайте, как booking, представитель сообщил: «Человеческий фактор, к сожалению. Проверяющие недоглядели, несмотря на жесточайший контроль нашего портала».

Кстати, нижегородцы обиделись тогда на booking и по другой причине. Ресурс завлекал гостей в Нижний Новгород красивой фотографией кремля — в Великом Новгороде. «Это не отель, а машина времени! Мы уверены, что последним постояльцем здесь был Ленин. А на фотографиях все выглядело вполне прилично», «Каждую ночь я просыпался в ужасе. Мне казалось, что из огромной дыры в туалете вылезет монстр и сожрет меня. Единственный плюс гостиницы — местоположение. Хотя бы с этим нам повезло», — жаловались на условия проживания в одном из екатеринбургских отелей уругвайские болельщики, заплатившие за ночь по две с половиной тысячи рублей с каждого гостя.

Отличились и в столице. Мексиканские болельщики забронировали номера в небольшом отеле — еще в 2017 году. А накануне старта чемпионата мира по футболу гостиница отказала фанатам в размещении, ссылаясь на то, что цены с момента бронирования поднялись в пять раз — несмотря на то что стоимость проживания была подтверждена отелем. И по закону не должна была меняться.