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    Шаланда «пришвартовалась» у борта автобуса, парализовав Малоохтинскую набережную

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    4 комментария

    ДТП с лазурным автобусом на некоторое время почти парализовало движение по Малоохтинской набережной около моста Александра Невского днём 16 декабря.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Вест-Сервис», обслуживающей маршрут, автобус ехал не по маршруту на кольцо 119-го, в салоне никого не было. На перекрёстке двигался прямо по стрелке «только прямо», а грузовик поворачивал из правого ряда налево на свой зелёный. Никто не пострадал. Транспортные средства получили царапины, водители оформили европротокол.

    Некоторое время на Малоохтинской стояла длинная пробка. К 13:40 она рассосалась.

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    Комментарии 4

    Кулунжу16 Дек 2022 в 14:18
    Ни один день не проходит без бирюзового автобуса! Реформа что надо!
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