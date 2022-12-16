Шаланда «пришвартовалась» у борта автобуса, парализовав Малоохтинскую набережную

ДТП с лазурным автобусом на некоторое время почти парализовало движение по Малоохтинской набережной около моста Александра Невского днём 16 декабря.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Вест-Сервис», обслуживающей маршрут, автобус ехал не по маршруту на кольцо 119-го, в салоне никого не было. На перекрёстке двигался прямо по стрелке «только прямо», а грузовик поворачивал из правого ряда налево на свой зелёный. Никто не пострадал. Транспортные средства получили царапины, водители оформили европротокол.
Некоторое время на Малоохтинской стояла длинная пробка. К 13:40 она рассосалась.