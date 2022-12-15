Путин рассказал, сколько денег собрали с богатых россиян в фонд «Круг добра». Возраст детей, которым будут помогать, увеличат

Объем детского фонда «Круг добра», куда перечисляется часть от заработка россиян, имеющих доход более 5 млн рублей, достигнет к концу года 80 млрд рублей. Его возможности можно расширить, заявил президент Владимир Путин.



«В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь в фонде – с 18 до 19 лет. Чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента, перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых», – рассказал Путин 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

