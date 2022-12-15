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    Путин рассказал, сколько денег собрали с богатых россиян в фонд «Круг добра». Возраст детей, которым будут помогать, увеличат

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    Объем детского фонда «Круг добра», куда перечисляется часть от заработка россиян, имеющих доход более 5 млн рублей, достигнет к концу года 80 млрд рублей. Его возможности можно расширить, заявил президент Владимир Путин.

    «В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь в фонде – с 18 до 19 лет. Чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента, перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых», – рассказал Путин 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Кроме того, президент предложил расширить сферу возможностей «Круга добра» за счет оплаты дорогостоящих средств и технических средств реабилитации детей.

    Как напомнил президент, за неполные два года существования «Круга добра» его помощь получили больше 4 800 детей, болеющих тяжелыми, редкими заболеваниями.

    Фонд «Круг добра» был создан по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. Фонд занимается организацией и финансовым обеспечением оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). В частности, в его зоне ответственности снабжение их лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень предоставляемых инвалиду. Возглавил фонд основатель и генеральный директор первого в России Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Средства в фонд поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.

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