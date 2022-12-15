В Москве за изнасилование приговорили бойца ММА. В суде над «Безумным Максом» плакала другая девушка

Тушинский суд Москвы признал бойца ММА Максима Новоселова виновным в изнасиловании. Следующие пять лет бои он сможет устраивать разве что в колонии строго режима.
Официальный канал прокуратуры г. Москвы
О приговоре Новоселову 15 декабря сообщает столичная прокуратура. Суд установил, что мартовской ночью он покинул мытищинский бар «Руки Вверх» в компании 18-летней девушки, которую обещал отвезти домой, а завёз на 74-км МКАД, затащил в крытый надземный пешеходный переход, толкнул на бетонную, ударил в живот и надругался, не расслышав просьбы прекратить.
Официальный канал прокуратуры г. Москвы
«123 килограмма мяса. Лысая голова. Лицо, украшенное шрамами. Стальной взгляд», – так описывали в Sports.ru супертяжа Новоселова в 2016 году. Универсальный вояка с правилом «поймать и сломать» как раз вышел на свободу и рассказывал о своём «пути воина», перспективе смертной казни, которую заменили на срок за убийство, в 90-х, втором приговоре за связи с наркобизнесом, подпольных боях в колонии и рождении прозвища «Безумный Макс» в Японии.
Свою вину в изнасиловании и насильственных действиях Новоселов не признал. Обвинение просило для него шесть лет в колонии строго режима, суд назначил пять. Приговор вместе с бойцом слушала его 23-летняя девушка. Она плакала и обещала ждать, пишет MSK1.RU.