Сбер планирует перевести интернет-эквайринг на российские сертификаты. Клиенты магазинов могут столкнуться с трудностями

Санкции против Сбербанка могут отразиться на интернет-магазинах. Сейчас при покупке в некоторых из них на странице оплаты возникает предупреждение, что скоро покупателю потребуется самостоятельно установить отечественный браузер или корневые сертификаты Минцифры. Действующий сертификат, полученный банком от бельгийского удостоверяющего центра GlobalSign, истекает 15 февраля.
Как сообщает 15 декабря «Коммерсантъ», предупреждение о том, что «для стабильной работы скоро потребуются сертификаты Минцифры», можно встретить сейчас на страницах для ввода данных банковской карты при покупке в магазинах и сервисах, использующих онлайн-эквайринг от Сбербанка. В частности, оно есть на сайтах «Детского мира», «Леруа Мерлен», «Связного», «Онлайн Трейд.ру» и «Делимобиля». Текущий сертификат для интернет-эквайринга банка закончится 15 февраля.
Тем, кто планирует оплачивать покупки в этих магазинах и услуги в сервисах, Сбербанк предлагает скачать российские браузеры («Яндекс Браузер» или Atom от VK), где уже установлены нужные сертификаты, которые позволяют устанавливать защищенное соединение (HTTPS), либо самостоятельно установить их на устройство с сервера Минцифры.
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что, чтобы не отпугнуть пользователей непривычными процедурами, магазины и сервисы могут перейти на другой эквайринг или поощрять использование системы быстрых платежей (СБП).