Сбер планирует перевести интернет-эквайринг на российские сертификаты. Клиенты магазинов могут столкнуться с трудностями

Санкции против Сбербанка могут отразиться на интернет-магазинах. Сейчас при покупке в некоторых из них на странице оплаты возникает предупреждение, что скоро покупателю потребуется самостоятельно установить отечественный браузер или корневые сертификаты Минцифры. Действующий сертификат, полученный банком от бельгийского удостоверяющего центра GlobalSign, истекает 15 февраля.



Как сообщает 15 декабря «Коммерсантъ», предупреждение о том, что «для стабильной работы скоро потребуются сертификаты Минцифры», можно встретить сейчас на страницах для ввода данных банковской карты при покупке в магазинах и сервисах, использующих онлайн-эквайринг от Сбербанка. В частности, оно есть на сайтах «Детского мира», «Леруа Мерлен», «Связного», «Онлайн Трейд.ру» и «Делимобиля». Текущий сертификат для интернет-эквайринга банка закончится 15 февраля.

