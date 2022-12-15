Канада восстановила санкции в отношении турбин для «Северного потока»

Канадские власти восстановили действие санкций в отношении турбин для газопровода «Северный поток», поскольку их приостановка больше «не служит первоначальной цели», проинформировала 14 декабря министр иностранных дел страны Мелани Жоли.



По её словам, отзывается временное разрешение, которое позволило вернуть в Германию турбины, находившиеся на ремонте в Монреале. Решение было принято после переговоров с союзниками, в том числе с Украины и из Германии.



«Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, при которых освобождение выдавалось, изменились и оно больше не служит первоначальной цели», — уточнила министр (цитата по ТАСС).

