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    Канада восстановила санкции в отношении турбин для «Северного потока»

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    Канадские власти восстановили действие санкций в отношении турбин для газопровода «Северный поток», поскольку их приостановка больше «не служит первоначальной цели», проинформировала 14 декабря министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

    По её словам, отзывается временное разрешение, которое позволило вернуть в Германию турбины, находившиеся на ремонте в Монреале. Решение было принято после переговоров с союзниками, в том числе с Украины и из Германии.

    «Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, при которых освобождение выдавалось, изменились и оно больше не служит первоначальной цели», — уточнила министр (цитата по ТАСС).

    «Путин продемонстрировал, что в его намерения никогда не входило восстановление полноценной работы Северного потока—1, а сам трубопровод был выведен из строя, из-за чего правительство Канады решило отменить временное освобождение от санкций, позволявшее вернуть в Германию турбины, ремонтировавшиеся на заводе Siemens в Монреале»,— говорится в совместном заявлении главы МИД Канады Мелани Жоли и министра природных ресурсов страны Джонатана Уильямса (цитата по «Коммерсанту»).

    С 27 июля трубопровод «Северный поток» был задействован на 20 % от максимальной мощности. Подобная ситуация сложилась из-за нарушения контрактных обязательств компанией Siemens и западных санкций. Одна из турбин, — произведенная в Канаде компанией Siemens Energy, — была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, но после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть. Потом эта турбина застряла в Германии, поскольку у «Газпрома» нет полного пакета документов, разрешающих транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Остальные двигатели выведены из эксплуатации в ожидании выполнения сервисных работ специалистами Siemens.

    26 сентября были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами.

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