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    Минцифры выступило против запрета удаленки для IT-специалистов, находящихся за границей

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    Министерство цифрового развития не поддержало введение законодательного запрета на удаленку для сотрудников IT-компаний, которые работают за границей. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба министерства.

    Тотальный запрет, как говорится в сообщении ведомства, может привести к снижению темпа развития цифровых платформ и решений. Это может негативно сказаться на их конкуренции, добавили в Минцифры.

    Однако в ведомстве уточнили, что считают невозможной удаленную работу разработчиков в проектах по развитию и созданию государственных информационных систем.

    Накануне стало известно, что в Госдуму внесут законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, покинувших страну. Об этом рассказал сенатор и один из авторов инициативы Андрей Клишас, передает RTVi.

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