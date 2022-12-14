Минцифры выступило против запрета удаленки для IT-специалистов, находящихся за границей

Министерство цифрового развития не поддержало введение законодательного запрета на удаленку для сотрудников IT-компаний, которые работают за границей. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба министерства.

Тотальный запрет, как говорится в сообщении ведомства, может привести к снижению темпа развития цифровых платформ и решений. Это может негативно сказаться на их конкуренции, добавили в Минцифры.

Однако в ведомстве уточнили, что считают невозможной удаленную работу разработчиков в проектах по развитию и созданию государственных информационных систем.