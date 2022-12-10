При взрыве газа в Новосибирске погиб мужчина. СК возбудил дело

Гибель жителя Новосибирска после взрыва газового баллона в гаражном кооперативе 10 декабря расследуют силовики. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сейчас следователи изучают место ЧП и устанавливают его причины.
По версии следствия, в гараже произошла разгерметизация газового баллона, взрыв разрушил порядка десяти капитальных гаражей.
Тело погибшего обнаружили спасатели после разбора завалов.
Городской портал NGS.RU приводит несколько версий произошедшего. В частности, сообщается, что кто-то из владельцев гаражей не перекрыл газовую горелку.
Напомним, что это уже девятый случай, связанный с взрывом газа, на этой неделе. Ранее подобные ЧП произошли в Назрани, Нижневартовске, Екатеринбурге, в нижегородском Заволжье, Ярославле, в посёлке Кантемировка под Воронежем, в городе Азове Ростовской области. Накануне рвануло в Рязани.