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    Девятый взрыв газа за неделю. На этот раз в Новосибирске

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    3 комментария

    Очередное ЧП, связанное с газом, произошло в субботу, 10 декабря. Днём в гаражном кооперативе в Новосибирске в результате разгерметизации газового баллона обрушились конструкции нескольких капитальных гаражей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

    Фото: МЧС России
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    По оперативной информации, в общей сложности повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трёх повреждены стены, у четырёх — ворота. В гаражах находились четыре машины. Площадь обрушений уточняется. В настоящее время продолжается разбор завалов, по предварительной информации, среди людей пострадавших нет.

    На месте происшествия работают опергруппа и пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС по Новосибирской области. Всего задействовано 40 человек и 12 единиц техники.

    Городской портал NGS.RU приводит несколько версий произошедшего. Сообщается, что газгерметизация газового баллона могла произойти, в частности, из-за того, что кто-то из владельцев гаражей не перекрыл полностью газовую горелку.

    Напомним, на этой неделе взрывы газа уже произошли в Назрани, Нижневартовске, Екатеринбурге, в нижегородском Заволжье, Ярославле, в посёлке Кантемировка под Воронежем, в городе Азове Ростовской области. Накануне рвануло в Рязани.

    Фото: МЧС России

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    Комментарии 3

    hal900010 Дек 2022 в 12:09
    Коклы даже газом пользоваться не умеют..продавать им бездумно по заниженным ценам конеЧно было ошибкой ..
    +0−0
    lexandr_5e4ce78957e8410 Дек 2022 в 11:58
    может пора газ в стране запретить, дрова и уголь - топливо будущего
    +0−0
    ӦВВӦ10 Дек 2022 в 11:54
    Прэлестно
    +0−0
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