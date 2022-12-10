Девятый взрыв газа за неделю. На этот раз в Новосибирске

Очередное ЧП, связанное с газом, произошло в субботу, 10 декабря. Днём в гаражном кооперативе в Новосибирске в результате разгерметизации газового баллона обрушились конструкции нескольких капитальных гаражей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По оперативной информации, в общей сложности повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трёх повреждены стены, у четырёх — ворота. В гаражах находились четыре машины. Площадь обрушений уточняется. В настоящее время продолжается разбор завалов, по предварительной информации, среди людей пострадавших нет.

На месте происшествия работают опергруппа и пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС по Новосибирской области. Всего задействовано 40 человек и 12 единиц техники.



Городской портал NGS.RU приводит несколько версий произошедшего. Сообщается, что газгерметизация газового баллона могла произойти, в частности, из-за того, что кто-то из владельцев гаражей не перекрыл полностью газовую горелку.



Напомним, на этой неделе взрывы газа уже произошли в Назрани, Нижневартовске, Екатеринбурге, в нижегородском Заволжье, Ярославле, в посёлке Кантемировка под Воронежем, в городе Азове Ростовской области. Накануне рвануло в Рязани.