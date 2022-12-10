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    «Недостаточное материальное состояние родителей». С личного дела Юрия Гагарина сняли гриф секретности

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    15 комментариев

    Роскосмос рассекретил личное дело первого советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает декабрьский номер журнала госкорпорации «Русский космос».

    Гриф секретности с исторического документа сняли в сентябре этого года, и он стал доступен для исследователей, пишет издание.

    Личное дело в СССР заводили на каждого, кто поступал на работу или учебу. Оно хранилось в отделе кадров, на нем ставилась пометка «для служебного пользования», и даже сам работник не имел возможности с ним ознакомиться.

    Досье на военнослужащих заводили при поступлении в профильное учебное заведение, и далее оно следовало за ним по всем воинским частям. После ухода служащего в запас его передавали на хранение в Министерство обороны.

    После гибели Юрия Гагарина в 1968 году оригинал его досье в виде исключения передали в Центр подготовки космонавтов.

    Личное дело раскрывает интересные факты из биографии Гагарина, внимания которым при его жизни не уделялось, в частности о семейной жизни, наградах, пишет издание. Есть в нем данные и о «недостаточном материальном состоянии» родителей первого советского космонавта, которое подтолкнуло его поступить в ремесленное училище в Москве, бросив седьмой класс школы в родном Гжатске.

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    Комментарии 15

    Atabasca10 Дек 2022 в 15:36
    Просрали одним словом
    +0−0
    Чёрт Опасный10 Дек 2022 в 14:48
    Да... написано как рукой!
    +0−0
    академикдон10 Дек 2022 в 14:03
    А Ф.И.О. того кто продал скафандр Гагарина и его другие вещи и документы, рассекретить не хотят в Роскосмосе? Или кто продал Луноход 2 на поверхности Луны?
    +6−1
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