«Недостаточное материальное состояние родителей». С личного дела Юрия Гагарина сняли гриф секретности

Роскосмос рассекретил личное дело первого советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает декабрьский номер журнала госкорпорации «Русский космос».
Гриф секретности с исторического документа сняли в сентябре этого года, и он стал доступен для исследователей, пишет издание.
Личное дело в СССР заводили на каждого, кто поступал на работу или учебу. Оно хранилось в отделе кадров, на нем ставилась пометка «для служебного пользования», и даже сам работник не имел возможности с ним ознакомиться.
Досье на военнослужащих заводили при поступлении в профильное учебное заведение, и далее оно следовало за ним по всем воинским частям. После ухода служащего в запас его передавали на хранение в Министерство обороны.
После гибели Юрия Гагарина в 1968 году оригинал его досье в виде исключения передали в Центр подготовки космонавтов.
Личное дело раскрывает интересные факты из биографии Гагарина, внимания которым при его жизни не уделялось, в частности о семейной жизни, наградах, пишет издание. Есть в нем данные и о «недостаточном материальном состоянии» родителей первого советского космонавта, которое подтолкнуло его поступить в ремесленное училище в Москве, бросив седьмой класс школы в родном Гжатске.