«Недостаточное материальное состояние родителей». С личного дела Юрия Гагарина сняли гриф секретности

Роскосмос рассекретил личное дело первого советского космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает декабрьский номер журнала госкорпорации «Русский космос».

Гриф секретности с исторического документа сняли в сентябре этого года, и он стал доступен для исследователей, пишет издание.

Личное дело в СССР заводили на каждого, кто поступал на работу или учебу. Оно хранилось в отделе кадров, на нем ставилась пометка «для служебного пользования», и даже сам работник не имел возможности с ним ознакомиться.