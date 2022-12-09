В Петербурге арестован глава комитета по ТЭК Ленобласти. Взятка в 26 млн прилетела ему от подчинённого

Октябрьский районный суд Петербурга определил в следственный изолятор председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу правительства Ленобласти. Юрий Андреев не признаёт себя коррупционером.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, к вечеру 9 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца заключил Андреева под стражу. Чиновнику предъявлено обвинение в особо крупной взятке.

По версии следствия, Андреев в течение 2019 года получил 26 млн рублей с подрядчика по разработке и установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в Гатчинском, Приозерском и Всеволожском районах Ленобласти. Из материалов дела следует, что благосклонность покупала петербургская компания «Теплоэнергомонтаж», деньги Андрееву передавали через директора ответственного за выбор поставщиков ГКУ «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленобласти» Павла Дудкевича.