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    В Петербурге арестован глава комитета по ТЭК Ленобласти. Взятка в 26 млн прилетела ему от подчинённого

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    Октябрьский районный суд Петербурга определил в следственный изолятор председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу правительства Ленобласти. Юрий Андреев не признаёт себя коррупционером.

    СК РФ по Ленобласти

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, к вечеру 9 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца заключил Андреева под стражу. Чиновнику предъявлено обвинение в особо крупной взятке.

    По версии следствия, Андреев в течение 2019 года получил 26 млн рублей с подрядчика по разработке и установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в Гатчинском, Приозерском и Всеволожском районах Ленобласти. Из материалов дела следует, что благосклонность покупала петербургская компания «Теплоэнергомонтаж», деньги Андрееву передавали через директора ответственного за выбор поставщиков ГКУ «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленобласти» Павла Дудкевича.

    Дудкевич был арестован по делам о мошенничестве и взятке в начале октября. 47news пишет, что на этапе ареста он не признавал вину, но, по предварительным данным, в дальнейшем дал развернутые показания на Андреева.

    Сам глава комитета вину не признал и отправился в следственный изолятор до 7 февраля.

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    Комментарии 11

    pgrad09 Дек 2022 в 23:31
    А в целом новости из Ленобласти в последнее время сильно смахивают на хроники оккупированного городка, где злое бастрыкинское гестапо ловит очередного партизана и вменяет ему подрывную деятельность со множеством нулей в отношении бюджета, а партизан идет в тюрьму и там потом или молчит и от всего отрекается, как и подобает настоящему партизану, или под дотошными пытками таки сдает всю свою подпольную ячейку - однако и в том, и в другом случае пойманный партизан в конце концов выходит на свободу дай бог с небольшим условным сроком, несломленным и даже не обнищавшим!
    +2−0
    OttoVonNasmorck09 Дек 2022 в 23:28
    Эй, чиновничество! Может, хватит уже? Чай, зоны-то не резиновые!
    +1−0
    28022562809 Дек 2022 в 23:23
    Они называют это "Команда 47"
    +0−0
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