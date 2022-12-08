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    Председателю комитета по ТЭК Ленобласти вменили взятку на 26 миллионов

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    2 комментария

    Следственные органы вменяют задержанному председателю комитета по ТЭК Ленинградской области Юрию Андрееву получение взятки в размере 26 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере»). О сумме и о схеме, по которой чиновник мог получить эти деньги, 8 декабря рассказывает областной портал 47news.

    Следственный комитет РФ

    По данным издания, Андрееву инкриминируется получение взяток с компании-подрядчика, которая выполняла работы по региональной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области». По этой программе районные администрации, муниципалитеты и управляющие компании заключают договоры на проектирование, установку и ввод в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП).

    Ранее сообщалось, что Андреева задержали в четверг. В его квартире и рабочем кабинете прошли обыски с участием сотрудников регионального УФСБ.

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    Комментарии 2

    funtanka08 Дек 2022 в 15:20
    Как там Родион Роскольников говорил? Украл 26 миллионов - преступник. Украл миллиард - герой страны.
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