Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Кронштадта. Чиновникам припомнили реставрацию ограды

Чугунной оградой может «прижать к земле» нескольких высокопоставленных чиновников администрации острова Котлин. А за ними потянутся и другие «пострадавшие».



Около 9:30 утра оперативники экономического отдела полиции петербургского главка зашли в администрацию района в рамках работы по уголовному делу о «посредничестве в получении взятки», стало известно «Фонтанке» 9 декабря.



До этого с семи утра они, по предварительной информации, проводили обыски в квартире начальника отдела закупок администрации Марины Влайковой, а также её коллеги — бывшего директора ГКУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района», ныне инженера, Валерия Купцова. Последний, по данным следствия, занимался приемом работ и подписанием документов об этом.

