Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Кронштадта. Чиновникам припомнили реставрацию ограды

Чугунной оградой может «прижать к земле» нескольких высокопоставленных чиновников администрации острова Котлин. А за ними потянутся и другие «пострадавшие».
Около 9:30 утра оперативники экономического отдела полиции петербургского главка зашли в администрацию района в рамках работы по уголовному делу о «посредничестве в получении взятки», стало известно «Фонтанке» 9 декабря.
До этого с семи утра они, по предварительной информации, проводили обыски в квартире начальника отдела закупок администрации Марины Влайковой, а также её коллеги — бывшего директора ГКУ «Служба заказчика администрации Кронштадтского района», ныне инженера, Валерия Купцова. Последний, по данным следствия, занимался приемом работ и подписанием документов об этом.
Именно эта пара, уверены в СК, в сентябре 2019 года признала завершенными реставрационные работы объекта культурного наследия — чугунной ограды в составе «Служительских флигелей» на Флотской улице. Конкурс за два месяца до приемки выиграло ООО «Револис». Гендиректор компании также попал в поле зрения полиции как подозреваемый в даче взятки в размере 150 тысяч рублей за подписи на документах о завершении реставрации.
Всех троих — начальника отдела закупок, инженера и гендиректора — потом ждут в СК.