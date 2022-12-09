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    Во Франции презервативы скоро станут бесплатными для молодежи

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    2 комментария

    Французское правительство планирует сделать презервативы бесплатными для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, сообщает, в частности, немецкая газета Der Spiegel.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изменения вступят в силу с 1 января, и назвал их «маленькой революцией в области контрацепции».

    Молодые люди могут получить презервативы бесплатно в аптеках.

    Некоторые другие методы контрацепции, такие как противозачаточные таблетки и ВМС, уже чуть больше года во Франции бесплатны для 18-25-летних. До этого несовершеннолетние могли получить противозачаточные таблетки бесплатно.

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    Комментарии 2

    Lynnot7809 Дек 2022 в 02:01
    Экологи насчёт захламления планеты использованными презервативами ещё тревогу не бьют?
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