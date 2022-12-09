Во Франции презервативы скоро станут бесплатными для молодежи

Французское правительство планирует сделать презервативы бесплатными для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, сообщает, в частности, немецкая газета Der Spiegel.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изменения вступят в силу с 1 января, и назвал их «маленькой революцией в области контрацепции».



Молодые люди могут получить презервативы бесплатно в аптеках.



Некоторые другие методы контрацепции, такие как противозачаточные таблетки и ВМС, уже чуть больше года во Франции бесплатны для 18-25-летних. До этого несовершеннолетние могли получить противозачаточные таблетки бесплатно.

