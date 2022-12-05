Стало известно, когда троллейбусы снова поедут через Биржевой мост

Троллейбусы снова поедут через открытый после ремонта Биржевой мост 15 декабря. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на губернатора Александра Беглова.



Переправа открылась после годового капремонта 30 ноября, на следующий день по ней пустили автобусы. При этом троллейбусное движение обещали открыть позже, когда будут выполнены все работы по сооружению необходимой инфраструктуры.



Как отметил глава города, после капремонта скорость разводки моста сократилось почти втрое — с 9 минут до 3,5 минут. Основные работы завершены, однако на нем, к примеру, все еще временные ограждения. Сам контракт по ремонту действует до мая 2023 года, окончательно закончить хотят ко Дню города.

