«Все воруют у народа». В Монголии протестующие штурмовали Дворец Правительства

Уже несколько дней в Монголии продолжаются протесты на фоне коррупционного скандала. Люди требуют привлечь к ответственности виновных в краже угля на $12,9 млрд.



«Мы хотим жить хорошо в нашей стране, но нам сегодня не на что рассчитывать. Все воруют у народа», – говорят протестующие.



Судя по снимкам местных СМИ, на центральной площади в Улан-Баторе собрались тысячи людей. Протестующие перекрыли главную городскую магистраль и кричали, чтобы к ним вышли местные депутаты и премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, пишет 5 декабря iKon. На площади была сожжена новогодняя елка.

