«Все воруют у народа». В Монголии протестующие штурмовали Дворец Правительства

Уже несколько дней в Монголии продолжаются протесты на фоне коррупционного скандала. Люди требуют привлечь к ответственности виновных в краже угля на $12,9 млрд.
«Мы хотим жить хорошо в нашей стране, но нам сегодня не на что рассчитывать. Все воруют у народа», – говорят протестующие.
Судя по снимкам местных СМИ, на центральной площади в Улан-Баторе собрались тысячи людей. Протестующие перекрыли главную городскую магистраль и кричали, чтобы к ним вышли местные депутаты и премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, пишет 5 декабря iKon. На площади была сожжена новогодняя елка.
По данным издания, митингующие попытались ворваться в Дом Правительства. В соцетях появились кадры штурма, на которых видно, как в здание забегают десятки людей. На данный момент, здание находится под контролем полиции.
Замглавы Департамента национальной безопасности заявил, что в результате противостояния пострадали четыре человека. Пока что, по его словам, арестов и задержаний митингующих не было, однако правоохранители предупредили, что намерены пресекать незаконные действия.
РИА Новости уточняет, что Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта, более половины этого объема составляет уголь. Однако данные о том, сколько угля было украдено, разнятся. Министр экономического развития заявил о возбуждении 10 уголовных дел.
В январе 2021 года премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух ушел в отставку после протестов, вызванных ситуацией с COVID-19 в стране. В частности, к митингам подтолкнуло появившееся в соцсетях видео, на котором женщину с ребенком, родившимся несколько часов назад, перевозили из роддома в инфекционную больницу без теплой одежды, обуви и средств индивидуальной защиты, пишет РБК.