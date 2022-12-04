Вице-премьер Новак заявил, что РФ работает над механизмом запрета применения потолка цен на нефть

Россия разрабатывает механизм, который позволит запретить применение потолка цен (price cap) на российскую нефть, который ввели страны G7 и ЕС. Об этом 4 декабря сообщил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Александр Новак.

По его словам, ограничительный инструмент нерыночный и неэффективный. «Мы прорабатываем запреты на применение инструмента price cap независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, как мы считаем, может привести к еще большей дестабилизации рынка», — сказал он.

