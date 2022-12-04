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    Вице-премьер Новак заявил, что РФ работает над механизмом запрета применения потолка цен на нефть

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    Россия разрабатывает механизм, который позволит запретить применение потолка цен (price cap) на российскую нефть, который ввели страны G7 и ЕС. Об этом 4 декабря сообщил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Александр Новак.

    По его словам, ограничительный инструмент нерыночный и неэффективный. «Мы прорабатываем запреты на применение инструмента price cap независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, как мы считаем, может привести к еще большей дестабилизации рынка», — сказал он.

    С 5 декабря начнет действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем, а также будет введен потолок цен на неё со стороны стран G7, ЕС и Австралии в размере $60 за баррель.

    О том, сможет ли Россия обойти санкции и как отказ от российской нефти скажется на её экономике, читайте в материале «Фонтанки».

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