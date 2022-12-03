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    Петербургский пенсионер отдал деньги незнакомке, предложившей уберечь их в шкафу от инфляции

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    Пенсионер отдал 600 тысяч рублей незнакомке, которая предложила ему сохранить сбережения необычным способом. Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, об обманутом петербуржце полицейским сообщила его соседка.

    Женщина рассказала, что 7 ноября в продуктовом магазине на перекрестке проспектов Художников и Луначарского к 88-летнему мужчине подошла неизвестная. Она якобы предупредила его о высокой инфляции и необходимости снять деньги.

    Незнакомка вызвалась проводить доверчивого пенсионера, хранившего в банке 600 тысяч рублей. Довела его с наличностью до квартиры, взяла деньги, завернула в газету и пообещала положить в шкаф.

    Пенсионер после ухода мошенницы деньги не нашел. Полиция возбудила уголовное дело по мошенничеству в крупном размере.

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