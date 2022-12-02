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    На аукционе в Берлине нашли похищенную ранее картину Кандинского

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    В Германии нашли картину «Без названия» авторства знаменитого русского художника Василия Кандинского, написанную в 1928 году и украденную в 1984-м из Национального музея в Варшаве. Об обнаружении полотна сообщает Associated Press.

    Василий Кандинский, «Композиция», 1928
    Василий Кандинский, «Композиция», 1928Фото: Скриншот из каталога аукционного дома Grisebach
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    Как уточняет агентство, о находке проинформировало министерство культуры Польши. Картина была обнаружена после того, как её продали почти за 390 тыс. евро на аукционе Grisebach в Берлине.

    На обратной стороне картины стоит штамп польского музея. В то же время в каталоге аукциона указано, что Кандинский подарил полотно коллекционеру Отто Ральфсу. До 1940 года произведение якобы находилось в Брауншвейге, а в 1956–1983 годах было выставлено в Национальном музее Польши. В 1988-м картина вошла в частную коллекцию произведений искусств в США, после чего её выкупило из Галереи Томаса в Мюнхене некое частное лицо.

    Ранее «Фонтанка» писала, что с аукциона Christie's в Лондоне сняли предварительно оцененный в 25 млн долларов скелет тираннозавра Шена. Его заподозрили в возможной фальсификации.

    Василий Кандинский, «Композиция», 1928
    Василий Кандинский, «Композиция», 1928Фото: Скриншот из каталога аукционного дома Grisebach

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