Скелет тираннозавра Шена сняли с аукциона в Лондоне из-за возможной фальсификации

Скелет тираннозавра, получившего прозвище Шен, выставленный на продажу на аукционе Christie's в Лондоне и предварительно оценённый в 25 млн долларов, в последний момент был снят с торгов из-за подозрений в фальсификации.
Как сообщают 22 ноября британские СМИ, специалисты обнаружили, что части скелета Шена подозрительно похожи на слепки со скелета другого известного тираннозавра — по имени Стэн. В частности, такие подозрения высказал Питер Ларсон, президент Института геологических исследований Блэк-Хиллз, которому принадлежат права интеллектуальной собственности на Стэна и который имеет право законно продавать слепки со своего тираннозавра по цене 120 тысяч долларов за штуку. По словам Ларсона, он был поражен сходством двух скелетов, увидев фотографии.
«Они использовали Стэна, чтобы продать динозавра, который Стэном не является, и это сильно запутывает дело», — подчеркнул он. После того, как аукционный дом Christie's решил снять скелет Шена с торгов, Ларсон назвал это решение правильным.