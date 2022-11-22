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    Скелет тираннозавра Шена сняли с аукциона в Лондоне из-за возможной фальсификации

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    Скелет тираннозавра, получившего прозвище Шен, выставленный на продажу на аукционе Christie's в Лондоне и предварительно оценённый в 25 млн долларов, в последний момент был снят с торгов из-за подозрений в фальсификации.

    Как сообщают 22 ноября британские СМИ, специалисты обнаружили, что части скелета Шена подозрительно похожи на слепки со скелета другого известного тираннозавра — по имени Стэн. В частности, такие подозрения высказал Питер Ларсон, президент Института геологических исследований Блэк-Хиллз, которому принадлежат права интеллектуальной собственности на Стэна и который имеет право законно продавать слепки со своего тираннозавра по цене 120 тысяч долларов за штуку. По словам Ларсона, он был поражен сходством двух скелетов, увидев фотографии.

    «Они использовали Стэна, чтобы продать динозавра, который Стэном не является, и это сильно запутывает дело», — подчеркнул он. После того, как аукционный дом Christie's решил снять скелет Шена с торгов, Ларсон назвал это решение правильным.

    «Стэн», также известный под инвентарным номером BHI 3033, является ископаемым тираннозавром рексом (Tyrannosaurus Rex), найденным в формации Хелл-Крик в Южной Дакоте (США), недалеко от города Баффало, в 1987 году и раскопанным в 1992 году. Это пятое наиболее полное ископаемое T-Rex, обнаруженное на сегодняшний день, объём которого составляет более 70%. В октябре 2020 года ископаемое было продано на аукционе за 31,8 миллиона долларов, что делает его самым дорогим экземпляром динозавра и ископаемым, когда-либо проданным. В марте 2022 года Департамент культуры и туризма Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) заявил, что они приобрели Стэна и планируют выставить окаменелость в новом музее естественной истории, открытие которого запланировано на 2025 год.

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