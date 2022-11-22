Скелет тираннозавра Шена сняли с аукциона в Лондоне из-за возможной фальсификации

Скелет тираннозавра, получившего прозвище Шен, выставленный на продажу на аукционе Christie's в Лондоне и предварительно оценённый в 25 млн долларов, в последний момент был снят с торгов из-за подозрений в фальсификации.



Как сообщают 22 ноября британские СМИ, специалисты обнаружили, что части скелета Шена подозрительно похожи на слепки со скелета другого известного тираннозавра — по имени Стэн. В частности, такие подозрения высказал Питер Ларсон, президент Института геологических исследований Блэк-Хиллз, которому принадлежат права интеллектуальной собственности на Стэна и который имеет право законно продавать слепки со своего тираннозавра по цене 120 тысяч долларов за штуку. По словам Ларсона, он был поражен сходством двух скелетов, увидев фотографии.

