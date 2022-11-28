Рядом с Угольной гаванью в Петербурге построят шестиполосную улицу

В Смольном одобрили проект строительства шестиполосного продолжения улицы Морской Пехоты на юго-западе Петербурга. Улица пойдет дальше проспекта Маршала Жукова и должна встретиться с продолжением Брестского бульвара, которое пока тоже не построено.



Как сообщает пресс-служба городского правительства 28 ноября, протяженность нового участка улицы Морской Пехоты составит 1,9 км. Фактически он пройдет вдоль Красненькой речки, на нем появятся остановки для общественного транспорта, тротуары и велодорожки.

Чиновники сообщают, что проектирование и строительство первых двух полос берет на себя застройщик, остальное — город. Вдоль будущего продолжения улицы Морской Пехоты сейчас строится жилой комплекс от группы ЛСР «Морская миля».

