В США пассажир лайнера упал за борт и плавал сутки, пока его спасали

У берегов США спустя сутки спасли упавшего за борт 28-летнего пассажира круизного лайнера, шедшего из Нового Орлеана в Мексику. Как пишет The Guardian, счастливчика нашли примерно в 20 милях к югу от Саутвест-Пасс (штат Луизиана).
Первой об исчезновении мужчины сообщила его сестра. По ее словам, они сидели в баре на борту, когда он отлучился в туалет. Сестра забила тревогу лишь на следующий день, когда не нашла родственника на лайнере.
Экипаж судна связался с береговой охраной Нового Орлеана и сообщил об исчезновении пассажира. Была запущена спасательная операция. Мужчину искали в Мексиканском заливе несколько спасательных бригад на лодках, вертолетах и самолетах. Спасатели признаются: из-за того, что сестра спохватилась слишком поздно, шансов на спасение было очень мало. Но ее брат оказался счастливчиком.
Спустя шесть часов после начала спасательной операции члены экипажа судна Crinis обнаружили пропавшего пассажира. Его эвакуировали при помощи вертолета береговой охраны MH-60 Jayhawk. У мужчины были признаки переохлаждения, шока и обезвоживания, но общее состояние было стабильным.
При этом спасенный так и не смог объяснить, как именно он упал за борт.