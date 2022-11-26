Налётчики в медицинских масках прокатили петербурженку из банка в соседний двор. Поездка стоила 1,5 млн

Петербурженка лишилась крупной суммы денег, так и не дождавшись своей очереди в банке. Горожанка сдалась под агрессией налётчиков.

Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, накануне вечером в отделение банка на проспекте Просвещения вошли трое в медицинских масках. Мужчины не церемонились, одной из клиенток прыснули в лицо из газового баллончика, затем её вывели на улицу и усадили в «Ниссан».

Поездка оказалась короткой. У женщины забрали мобильный, 1,5 млн наличными и высадили в соседнем дворе. Петербурженка подробности истории изложила полицейским. Возбуждено уголовное дело о разбое.