Полиция четырёх регионов ищёт иностранца в шапке с помпоном после убийства женщины в Петербурге

В Приморском районе Петербурга женщину нашли «похороненной» под строительным мусором в собственной квартире. Под подозрение попал ремонтник, которого в городе уже нет.
Как стало известно «Фонтанке», хозяйку квартиры на Студенческой улице нашли мёртвой 25 ноября. Серия ножевых повреждений подсказывала, что к смерти женщины приложили руку. Под подозрение попал 41-летний приезжий из Киргизии. Известно, что на Студенческой он занимался ремонтом, но днём уехал из Петербурга на автобусе.
Не исключено, что покинуть он собирается не только город, но и страну.
На розыск иностранца ориентированы сотрудники правоохранительных органов в Псковской, Тверской и Новгородской областях. Особенно пристально вглядываются в лица проезжающих по по трассе М-10.
Интересующий полицейских мужчина среднего роста и телосложения, может путешествовать с большой сумкой. Был в чёрном: от шапки с помпоном и куртки до кроссовок, выделяющихся белой подошвой.