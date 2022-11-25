Полиция четырёх регионов ищёт иностранца в шапке с помпоном после убийства женщины в Петербурге

В Приморском районе Петербурга женщину нашли «похороненной» под строительным мусором в собственной квартире. Под подозрение попал ремонтник, которого в городе уже нет.



Как стало известно «Фонтанке», хозяйку квартиры на Студенческой улице нашли мёртвой 25 ноября. Серия ножевых повреждений подсказывала, что к смерти женщины приложили руку. Под подозрение попал 41-летний приезжий из Киргизии. Известно, что на Студенческой он занимался ремонтом, но днём уехал из Петербурга на автобусе.