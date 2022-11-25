Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes.
Сейчас
-4˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Пасмурно, без осадков
Ощущается как -6
1 м/с, вос
772мм
83%
Пробки
8/10
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes.
11 ноября 2022, 17:30
03 ноября 2022, 17:30
18 ноября 2022, 17:30
26 августа 2022, 17:30
07 октября 2022, 17:30
Добавьте комментарий первым!
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.