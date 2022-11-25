Петербургские угонщики обгоняют авторынок: в Песочном похитили автомобиль иранской марки

Необычный для Петербурга автомобиль стал добычей угонщика в Курортном районе города. Нашли машину благодаря горожанину, который заметил редкую машину и счел ее подозрительной.



В 9 часов утра 24 ноября в полицию обратился 46-летний житель поселка Песочный и сообщил, что между 00:10 и 06:18 от дома 39 по Школьной улице поселка неизвестный преступник похитил его автомобиль Iran Khodro Samand 2008 года выпуска. Ущерб мужчина оценил в 150 тысяч рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 ноября.

В 10:20 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на Краснофлотской улице в Песочном стоит подозрительный автомобиль. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили тот самый пропавший Iran Khodro Samand. Подозреваемого же задержали еще ранним утром — в 06:10 — за мелкое хулиганство. Это оказался 24-летний житель Приозерска. Молодой человек признался в совершении угона.