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    Петербургские угонщики обгоняют авторынок: в Песочном похитили автомобиль иранской марки

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    Необычный для Петербурга автомобиль стал добычей угонщика в Курортном районе города. Нашли машину благодаря горожанину, который заметил редкую машину и счел ее подозрительной.

    В 9 часов утра 24 ноября в полицию обратился 46-летний житель поселка Песочный и сообщил, что между 00:10 и 06:18 от дома 39 по Школьной улице поселка неизвестный преступник похитил его автомобиль Iran Khodro Samand 2008 года выпуска. Ущерб мужчина оценил в 150 тысяч рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 ноября.

    В 10:20 в дежурную часть поступило сообщение о том, что на Краснофлотской улице в Песочном стоит подозрительный автомобиль. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили тот самый пропавший Iran Khodro Samand. Подозреваемого же задержали еще ранним утром — в 06:10 — за мелкое хулиганство. Это оказался 24-летний житель Приозерска. Молодой человек признался в совершении угона.

    По факту угона возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемого поместили в изолятор. Ранее молодой человек уже был осужден за разбой, угон и кражу.

    Отметим, что в августе сообщалось, что автомобили иранской Iran Khodro в скором времени могут появиться на российском рынке. Кроме того, Иран выразил желание заключить соглашение о совместном производстве с «АвтоВАЗом».

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