Иран интересуется совместным производством с «АвтоВАЗом»

Иран хотел бы заключить соглашение о совместном производстве автомобилей с российской компанией «АвтоВАЗ». Об этом заявил глава совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш, передает 29 сентября РИА Новости.
«Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном положении; пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом», — рассказал Манеш.
По его словам, страны должн воспользоваться возможностью, а также составить долгосрочный план сотрудничества.
В августе стало известно, что в России в скором времени могут начаться продажи автомобилей иранской компании Iran Khodro. Как пояснял глава компании Мехди Хатиби, все необходимые переговоры с российской стороной уже проведены.