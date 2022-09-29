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    Иран интересуется совместным производством с «АвтоВАЗом»

    1983

    Иран хотел бы заключить соглашение о совместном производстве автомобилей с российской компанией «АвтоВАЗ». Об этом заявил глава совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш, передает 29 сентября РИА Новости.

    «Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном положении; пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом», — рассказал Манеш.

    По его словам, страны должн воспользоваться возможностью, а также составить долгосрочный план сотрудничества.

    В августе стало известно, что в России в скором времени могут начаться продажи автомобилей иранской компании Iran Khodro. Как пояснял глава компании Мехди Хатиби, все необходимые переговоры с российской стороной уже проведены.

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