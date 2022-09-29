Иран интересуется совместным производством с «АвтоВАЗом»

Иран хотел бы заключить соглашение о совместном производстве автомобилей с российской компанией «АвтоВАЗ». Об этом заявил глава совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш, передает 29 сентября РИА Новости.

«Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном положении; пожалуй, еще никогда в истории не было такого положения, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом», — рассказал Манеш.

По его словам, страны должн воспользоваться возможностью, а также составить долгосрочный план сотрудничества.