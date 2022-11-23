«Стоим в лесу, за КАД». Петербуржцы жалуются на сбой в движении электричек с Ладожского вокзала

Вечерняя поездка из Петербурга в Ленинградскую область неожиданно затягивается для пассажиров пригородного поезда 23 ноября. По словам горожан, их электричка почти час не может добраться до станции, путь до которой обычно занимает меньше 15 минут.
Как рассказал «Фонтанке» пассажир электрички Петербург — Невдубстрой, Ладожский вокзал он покинул в 18:45, примерно на двадцать минут позже графика. Наверстать потерянное время в пути не удалось. К половине восьмого часа вечера поезд не добрался до станции 5 км — в расписании указано, что этот путь обычно занимает 11 минут.
«Сейчас мы стоим в лесу, за КАД. В электричке полно людей, многие с детьми, — рассказывает ещё одна читательница. — Проехали километр, встали на 20 минут, опять тронулись и снова встали. Машинист говорит, что на пути следования на путях неисправность».
Она отметила, что опаздывает не только поезд в Невдубстрой: «"Ласточка" в Тихвин также стоит на вокзале».
«Фонтанка» обратилась за комментарием в ОЖД.