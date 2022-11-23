Трех сотрудников полиции задержали в Петербурге по делу о наркомафии

Сотрудники управления собственной безопасности петербургского главка совместно с КОНями (управление по контролю за оборотом наркотиков) задержали троих коллег.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 23 ноября, наркополицейские расследовали деятельность группы, которая распространяет с помощью «закладок» наркотики по всему городу. По подозрению в причастности к работе закладчиков задержаны трое сотрудников МВД.
По данным «Фонтанки», это сотрудники районных УМВД — от сотрудника дежурной части до патрульного постового.
Полицейских задерживали по домам.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Задержанных передали в Следственный комитет. Устанавливаются другие участники группы.