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    Трех сотрудников полиции задержали в Петербурге по делу о наркомафии

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    Сотрудники управления собственной безопасности петербургского главка совместно с КОНями (управление по контролю за оборотом наркотиков) задержали троих коллег.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 23 ноября, наркополицейские расследовали деятельность группы, которая распространяет с помощью «закладок» наркотики по всему городу. По подозрению в причастности к работе закладчиков задержаны трое сотрудников МВД.

    По данным «Фонтанки», это сотрудники районных УМВД — от сотрудника дежурной части до патрульного постового.

    Полицейских задерживали по домам.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

    Задержанных передали в Следственный комитет. Устанавливаются другие участники группы.

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