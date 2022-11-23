Трех сотрудников полиции задержали в Петербурге по делу о наркомафии

Сотрудники управления собственной безопасности петербургского главка совместно с КОНями (управление по контролю за оборотом наркотиков) задержали троих коллег.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 23 ноября, наркополицейские расследовали деятельность группы, которая распространяет с помощью «закладок» наркотики по всему городу. По подозрению в причастности к работе закладчиков задержаны трое сотрудников МВД.



По данным «Фонтанки», это сотрудники районных УМВД — от сотрудника дежурной части до патрульного постового.



Полицейских задерживали по домам.

