Петербургский учитель истории погиб через месяц после мобилизации

Петербургский учитель истории и обществознания Владислав Пивнюк погиб в зоне боевых действий. Информацию об этом сообщили в школе №253 имени капитана 1-го ранга П. И. Державина.



На втором этаже школы 22 ноября выставили вазы с гвоздиками и портрет педагога с черной лентой. Фото сопровождает текст о том, что Владислав Пивнюк погиб при исполнении воинского долга. В пресс-службе администрации Приморского района «Фонтанке» уточнили, что факт гибели педагога чиновникам известен.