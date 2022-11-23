Петербургский учитель истории погиб через месяц после мобилизации

Петербургский учитель истории и обществознания Владислав Пивнюк погиб в зоне боевых действий. Информацию об этом сообщили в школе №253 имени капитана 1-го ранга П. И. Державина.
На втором этаже школы 22 ноября выставили вазы с гвоздиками и портрет педагога с черной лентой. Фото сопровождает текст о том, что Владислав Пивнюк погиб при исполнении воинского долга. В пресс-службе администрации Приморского района «Фонтанке» уточнили, что факт гибели педагога чиновникам известен.
Родители учеников 253-й школы рассказали, что о мобилизации педагога стало известно месяц назад. Был организован сбор подписей, но это не помогло оставить учителя за партой.
29-летний Владислав Пивнюк окончил Новгородский университет имени Ярослава Мудрого. Сначала работал в родном городе, затем перебрался в Петербург. На аватарке в соцсетях он запечатлен в черной футболке с буквой Z. В статусе строчка из стихотворения патриотического поэта Олега Ломового: «Всюду тихо и тепло, всюду пепел и стекло».
Ранее стало известно о гибели учителя физкультуры Вадима Седова из 631-й гимназии.