    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -4

    1 м/с, с-в

    762мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.66eur62.18

    Боевые действия на Украине

    Петербургский учитель истории погиб через месяц после мобилизации

    18569

    Петербургский учитель истории и обществознания Владислав Пивнюк погиб в зоне боевых действий. Информацию об этом сообщили в школе №253 имени капитана 1-го ранга П. И. Державина.

    На втором этаже школы 22 ноября выставили вазы с гвоздиками и портрет педагога с черной лентой. Фото сопровождает текст о том, что Владислав Пивнюк погиб при исполнении воинского долга. В пресс-службе администрации Приморского района «Фонтанке» уточнили, что факт гибели педагога чиновникам известен.

    Родители учеников 253-й школы рассказали, что о мобилизации педагога стало известно месяц назад. Был организован сбор подписей, но это не помогло оставить учителя за партой.

    29-летний Владислав Пивнюк окончил Новгородский университет имени Ярослава Мудрого. Сначала работал в родном городе, затем перебрался в Петербург. На аватарке в соцсетях он запечатлен в черной футболке с буквой Z. В статусе строчка из стихотворения патриотического поэта Олега Ломового: «Всюду тихо и тепло, всюду пепел и стекло».

    Ранее стало известно о гибели учителя физкультуры Вадима Седова из 631-й гимназии.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close