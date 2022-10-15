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    Учитель петербургской гимназии погиб при выполнении боевого задания

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    Учитель физкультуры петербургской гимназии №631 Вадим Седов погиб, участвуя в боевых действиях в ходе специальной военной операции. Он выполнял боевое задание, сообщается 14 октября на сайте учебного заведения.

    «С прискорбием сообщаем, что 5 октября 2022 года при выполнении боевого задания во время специальной военной операции геройски погиб учитель физической культуры нашей гимназии, майор Вадим Юрьевич Седов», — говорится в сообщении.

    О времени прощания известят позже.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в ходе СВО погиб 40-летний Андрей Никифоров, адвокат Невской коллегии адвокатов Петербурга.

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