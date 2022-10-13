Стало известно о первой похоронке, которую в Петербурге получили родственники мобилизованного

40-летний Андрей Никифоров, адвокат Невской палаты адвокатов Петербурга, погиб в ходе СВО. Он не стал уклоняться от полученной повестки.



Извещение из военкомата Приморского района 12 октября получила бывшая жена петербуржца, об этом «Фонтанке» сообщили родственники. В нем сообщалось, что он погиб 7 октября «при выполнении задач в ходе специальной операции на территории Украины, ЛНД и ДНР».



Как рассказал «Фонтанке» президент Невской палаты адвокатов Александр Зеленский, повестку Никифорову принесли в середине сентября. Её забрали родственники, но мужчина решил не уклоняться от службы и сам явился в военкомат. Он имеет опыт участия в боевых действиях: во время срочной службы был на второй чеченской войне. Имеет звание рядовой.

