Стало известно о первой похоронке, которую в Петербурге получили родственники мобилизованного

40-летний Андрей Никифоров, адвокат Невской палаты адвокатов Петербурга, погиб в ходе СВО. Он не стал уклоняться от полученной повестки.
Извещение из военкомата Приморского района 12 октября получила бывшая жена петербуржца, об этом «Фонтанке» сообщили родственники. В нем сообщалось, что он погиб 7 октября «при выполнении задач в ходе специальной операции на территории Украины, ЛНД и ДНР».
Как рассказал «Фонтанке» президент Невской палаты адвокатов Александр Зеленский, повестку Никифорову принесли в середине сентября. Её забрали родственники, но мужчина решил не уклоняться от службы и сам явился в военкомат. Он имеет опыт участия в боевых действиях: во время срочной службы был на второй чеченской войне. Имеет звание рядовой.
23 сентября его мобилизовали, и в ходе общения с главой палаты адвокат сказал, что их везут под Выборг. Гражданской жене он сообщал, что он в Каменке.
Тело погибшего в Петербург еще не доставили. Обстоятельства его гибели пока родным и близким неизвестны.