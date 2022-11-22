В Петербурге похоронили 94 расстрелянных в Петропавловской крепости во время «красного террора»

В Петербурге на кладбище Памяти жертв 9 января днем во вторник захоронили останки 94 человек, расстрелянных в первые послереволюционные годы в Петропавловской крепости, передает 22 ноября корреспондент «Фонтанки».

Земле предали людей, погибших в период с 1917-го по 1921 год. В их числе мужчины и женщины разного возраста и социального статуса, военные и гражданские.



Всего в крепости были найдены останки 160 человек, ученым удалось идентифицировать 16 из них. В числе захороненных сегодня известны имена четырнадцати: Ковалевский Владимир Павлович, Морозов Владимир Владимирович, Де-Симон Анатолий Михайлович, Плен Павел Михайлович, Шульгина Вера Викторовна, Бетулинский Юрий Андреевич, Туманов Владимир Спиридонович, Логин Степан Осипович, Грабовский Александр Александрович, Соловьев Георгий Александрович, Трифонов Иван Николаевич, Христик Иосиф Павлович, Абрамсон Кальман Абрамович и Смирнов Иван Александрович.