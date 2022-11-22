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    В Петербурге похоронили 94 расстрелянных в Петропавловской крепости во время «красного террора»

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге на кладбище Памяти жертв 9 января днем во вторник захоронили останки 94 человек, расстрелянных в первые послереволюционные годы в Петропавловской крепости, передает 22 ноября корреспондент «Фонтанки».

    Земле предали людей, погибших в период с 1917-го по 1921 год. В их числе мужчины и женщины разного возраста и социального статуса, военные и гражданские.

    Всего в крепости были найдены останки 160 человек, ученым удалось идентифицировать 16 из них. В числе захороненных сегодня известны имена четырнадцати: Ковалевский Владимир Павлович, Морозов Владимир Владимирович, Де-Симон Анатолий Михайлович, Плен Павел Михайлович, Шульгина Вера Викторовна, Бетулинский Юрий Андреевич, Туманов Владимир Спиридонович, Логин Степан Осипович, Грабовский Александр Александрович, Соловьев Георгий Александрович, Трифонов Иван Николаевич, Христик Иосиф Павлович, Абрамсон Кальман Абрамович и Смирнов Иван Александрович.

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    Останки еще одного идентифицированного — адмирала Михаила Михайловича Веселкина — пока остаются незахороненными. «Он попал в край разрушения могильной ямы, от него очень неполный скелет. Мы очень надеемся, что из комплекса переотложенных останков нам удастся дособрать его останки, чтобы мы могли его захоронить», — рассказал руководитель группы биологов и антропологов, которая проводит экспертизу, Денис Пежемский.

    По его словам, останков расстрелянных великий князей, вероятнее всего, среди найденных нет. «Пока, я думаю, мы их не нашли», — пояснил Пежемский.

    Останки шестнадцатого известного человека из найденных, героя русско-японской войны Александра Рыкова, были захоронены еще в 2011 году в семейном захоронении.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Археологические работы начались после того как в 2010 году при строительстве автобусной стоянки нашли останки 4 человек. Тогда даже предполагали, что обнаруженные могут быть князьями Романовыми, однако позже эта версия не подтвердилась. Музей истории Санкт-Петербурга принялся исследовать возможные захоронения и в течение летних сезонов 2010 — 2011 годов смог изучить несколько братских могил, обнаружив кости порядка 90 человек. Изучив списки расстрелянных в «Петроградской правде», работники музея смогли сопоставить фамилии 15 мужчин и одной женщины, убитых 20 декабря 1918 года, и захоронение, аналогичное по численности и половому составу.

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