В Петербурге похоронили 94 расстрелянных в Петропавловской крепости во время «красного террора»

В Петербурге на кладбище Памяти жертв 9 января днем во вторник захоронили останки 94 человек, расстрелянных в первые послереволюционные годы в Петропавловской крепости, передает 22 ноября корреспондент «Фонтанки».
Земле предали людей, погибших в период с 1917-го по 1921 год. В их числе мужчины и женщины разного возраста и социального статуса, военные и гражданские.
Всего в крепости были найдены останки 160 человек, ученым удалось идентифицировать 16 из них. В числе захороненных сегодня известны имена четырнадцати: Ковалевский Владимир Павлович, Морозов Владимир Владимирович, Де-Симон Анатолий Михайлович, Плен Павел Михайлович, Шульгина Вера Викторовна, Бетулинский Юрий Андреевич, Туманов Владимир Спиридонович, Логин Степан Осипович, Грабовский Александр Александрович, Соловьев Георгий Александрович, Трифонов Иван Николаевич, Христик Иосиф Павлович, Абрамсон Кальман Абрамович и Смирнов Иван Александрович.
Останки еще одного идентифицированного — адмирала Михаила Михайловича Веселкина — пока остаются незахороненными. «Он попал в край разрушения могильной ямы, от него очень неполный скелет. Мы очень надеемся, что из комплекса переотложенных останков нам удастся дособрать его останки, чтобы мы могли его захоронить», — рассказал руководитель группы биологов и антропологов, которая проводит экспертизу, Денис Пежемский.
По его словам, останков расстрелянных великий князей, вероятнее всего, среди найденных нет. «Пока, я думаю, мы их не нашли», — пояснил Пежемский.
Останки шестнадцатого известного человека из найденных, героя русско-японской войны Александра Рыкова, были захоронены еще в 2011 году в семейном захоронении.