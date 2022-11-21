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    Путин ввел акцизы на сладкие напитки

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    Президент РФ Владимир Путин подписал закон о вводе акциза на сахаросодержащие напитки. Он начнет действовать с 1 июля 2023 года, размер акциза — 7 рублей за 1 литр. Соответствующий документ 21 ноября появился на официальном интернет-портале правовой информации.

    Подакцизными станут напитки, упакованные в потребительскую упаковку, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды и содержащие сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), сироп с сахаром, мед.
    Доля этилового спирта в этих напитках не должна превышать 1,2%.

    Под действие акциза не попадет специализированная пищевая продукция, прошедшая госрегистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза.

    Из-под действия акциза выведены также соки и сокосодержащие напитки, нектар, морс, сироп, молоко, молочная продукция, кисель и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса и продуктов их переработки.

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