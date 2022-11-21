Автобус занесло на снегу и выкинуло в кювет в Красноярском крае, пострадали 14 человек

Серьёзное ДТП произошло в Красноярском крае. В пассажирском автобусе 14 человек получили травмы.
Как сообщает NGS24, около 10 часов 21 ноября на 333-м километре трассы Канск — Абан — Богучаны ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся. Предположительно, водитель автобуса пытался обойти «Шевроле Ниву», которая поворачивала налево, но на заснеженном асфальте не справился с управлением.
По данным МЧС, автобус ехал из поселка Таежный в Богучаны, в салоне находились 36 пассажиров. В краевом минздраве изданию рассказали, что после ДТП 14 человек были доставлены в Богучанскую районную больницу. Все они в состоянии средней степени тяжести. Оставшихся пассажиров забрал с места ДТП другой автобус.