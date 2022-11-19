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    Жителей Украины призвали покинуть страну до наступления зимы: новости вокруг СВО за 19 ноября

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    Британия пообещала поставить Украине <nobr class="_">125 зенитных</nobr> орудий, а также средства для борьбы с беспилотниками
    Британия пообещала поставить Украине 125 зенитных орудий, а также средства для борьбы с беспилотникамиФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 ноября.

    Новые иноагенты

    Минюст признал иноагентом артиста Noize MC. Также в реестр попали журналисты Ирина Шихман и Дмитрий Колезев, политик Михаил Светов, физик Андрей Заякин, блогеры Руслан Карпук, Вячеслав Мальцев и нижегородская правозащитница Олимпиада Усанова.

    — Как вы понимаете, когда ты уже в федеральном розыске, то иноагентство как-то не особо трогает, — написал в ответ Колезев в своем Telegram-канале.

    Ситуация на Украине

    Жители страны продолжают сталкиваться с серьезными проблемами в энергоснабжении. Так, «Киевские электросети» предупредили о том, что возвращают стабилизационные отключения электричества по графикам. Мэр Львова и вовсе рассказал, что город может оказаться в ситуации, когда электричества и отопления не будет неделями.

    — Буржуйки там, где их можно установить, и генераторы — базовые вещи для львовян, чтобы иметь энергию и тепло на эту зиму, — написал Андрей Садовый.

    По словам Владимира Зеленского, тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и в столице. Глава ДТЭК (крупнейшей частной энергетической компании Украины. — Прим. ред.) Максим Тимченко призвал жителей покинуть страну до начала зимы.

    — Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать всё так, чтобы потребление было максимально эффективным. Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество, — сказал Тимченко в интервью BBC News.

    Внешняя политика

    США считают ракету, упавшую в Польше, украинской. Для прояснения всех обстоятельств США и Польша контактировали с Украиной.

    — Мы публично говорили о том факте, что имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента [Польши Анджея] Дуды о том, что это [взрыв], вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше. Однако главное здесь то, что Украина имеет право защищать себя, как мы уже говорили множество раз, — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Страны АТЭС в Бангкоке приняли совместную декларацию. Согласно ей, большинство участников саммита осуждают конфликт на Украине.

    — [Этот конфликт] причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности. Были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций, — сказано в декларации.

    Украину впервые посетил новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заявил, что его страна поможет Украине укрепить противовоздушную оборону, и пообещал поставить новую партию оружия. Также премьер обсудил с украинским президентом планы по восстановлению Украины.

    Внутренняя политика

    Белгородская область снова попала под обстрел. Пострадала жительница города Шебекино.

    — Пострадавшая от госпитализации отказалась, у нее ушиб руки при падении. Зафиксировано попадание снаряда в полупустое здание общежития, также повреждения есть в двух пятиэтажках. Пожар в складских помещениях предприятий потушен. Подомовой обход продолжается, — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Британия пообещала поставить Украине <nobr class="_">125 зенитных</nobr> орудий, а также средства для борьбы с беспилотниками
    Британия пообещала поставить Украине 125 зенитных орудий, а также средства для борьбы с беспилотникамиФото: Роман Данилкин / 63.RU

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