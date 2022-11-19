Жителей Украины призвали покинуть страну до наступления зимы: новости вокруг СВО за 19 ноября

Британия пообещала поставить Украине 125 зенитных орудий, а также средства для борьбы с беспилотниками Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Новые иноагенты Минюст признал иноагентом артиста Noize MC. Также в реестр попали журналисты Ирина Шихман и Дмитрий Колезев, политик Михаил Светов, физик Андрей Заякин, блогеры Руслан Карпук, Вячеслав Мальцев и нижегородская правозащитница Олимпиада Усанова.

— Как вы понимаете, когда ты уже в федеральном розыске, то иноагентство как-то не особо трогает, — написал в ответ Колезев в своем Telegram-канале. Ситуация на Украине Жители страны продолжают сталкиваться с серьезными проблемами в энергоснабжении. Так, «Киевские электросети» предупредили о том, что возвращают стабилизационные отключения электричества по графикам. Мэр Львова и вовсе рассказал, что город может оказаться в ситуации, когда электричества и отопления не будет неделями.

— Буржуйки там, где их можно установить, и генераторы — базовые вещи для львовян, чтобы иметь энергию и тепло на эту зиму, — написал Андрей Садовый. По словам Владимира Зеленского, тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и в столице. Глава ДТЭК (крупнейшей частной энергетической компании Украины. — Прим. ред.) Максим Тимченко призвал жителей покинуть страну до начала зимы. — Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать всё так, чтобы потребление было максимально эффективным. Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество, — сказал Тимченко в интервью BBC News.

Внешняя политика США считают ракету, упавшую в Польше, украинской. Для прояснения всех обстоятельств США и Польша контактировали с Украиной.

— Мы публично говорили о том факте, что имеющаяся у нас информация подтверждает предварительную оценку президента [Польши Анджея] Дуды о том, что это [взрыв], вероятнее всего, было следствием того, что украинская ракета системы противовоздушной обороны, к сожалению, упала в Польше. Однако главное здесь то, что Украина имеет право защищать себя, как мы уже говорили множество раз, — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Страны АТЭС в Бангкоке приняли совместную декларацию. Согласно ей, большинство участников саммита осуждают конфликт на Украине. — [Этот конфликт] причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике, ограничивая ее рост, увеличивая инфляцию, нарушая цепочки поставок, усиливая энергетическую и продовольственную нестабильность и повышая риски для финансовой стабильности. Были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций, — сказано в декларации. Украину впервые посетил новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он заявил, что его страна поможет Украине укрепить противовоздушную оборону, и пообещал поставить новую партию оружия. Также премьер обсудил с украинским президентом планы по восстановлению Украины.

Внутренняя политика Белгородская область снова попала под обстрел. Пострадала жительница города Шебекино. — Пострадавшая от госпитализации отказалась, у нее ушиб руки при падении. Зафиксировано попадание снаряда в полупустое здание общежития, также повреждения есть в двух пятиэтажках. Пожар в складских помещениях предприятий потушен. Подомовой обход продолжается, — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.