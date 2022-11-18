«Отсель грозить мы будем шведу». На пляже Петропавловки в небо смотрят замаскированные к празднику орудия

Улыбающиеся солдатики, замаскированные ветками ели артиллерийские оружия, а также «хвойный» грузовик встретили сегодня на пляже гуляющих у Петропавловской крепости. В ЗВО сообщили, что беспокоиться горожанам не о чем.
Фото и видео «военизированного» пляжа 18 ноября прислал корреспондент «Фонтанки».
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Происходящее больше всего походило на учения.
Как сообщили в пресс-службе ЗВО, это и так, и не так. Это тренировка перед праздником — Днем ракетных войск и артиллерии, который пройдет завтра при участии высоких гостей, на пляже у крепости.