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    «Отсель грозить мы будем шведу». На пляже Петропавловки в небо смотрят замаскированные к празднику орудия

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    Улыбающиеся солдатики, замаскированные ветками ели артиллерийские оружия, а также «хвойный» грузовик встретили сегодня на пляже гуляющих у Петропавловской крепости. В ЗВО сообщили, что беспокоиться горожанам не о чем.

    Фото и видео «военизированного» пляжа 18 ноября прислал корреспондент «Фонтанки».

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Происходящее больше всего походило на учения.

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    Как сообщили в пресс-службе ЗВО, это и так, и не так. Это тренировка перед праздником — Днем ракетных войск и артиллерии, который пройдет завтра при участии высоких гостей, на пляже у крепости.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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