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    В Белом доме заявили, что в падении ракеты в Польше виновата Россия

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    Россия несет ответственность за падение ракеты на территории Польши вне зависимости от результатов расследования. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

    «Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, которая в конечном счете несет ответственность за данный трагический инцидент, является Россия, обстрелявшая Украину ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры», — сообщила она (цитата по РИА Новости).

    При этом она отметила, что Вашингтон полностью доверяет проводимому Варшавой расследованию и не собирается опережать события.

    Примерно такую же мысль уже высказывал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, на территорию Польши, вероятно, упала ракета украинских ПВО, однако «Россия несет за это ответственность», потому что продолжает боевые действия.

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, говорил, что произошедшее в Польше было бы невозможно без конфликта между Россией и Украиной.

    В Киеве же и вовсе отрицают, что ракета принадлежит украинским ПВО, и готовы предоставить партнерам «доказательства российского следа».

    Инцидент с падением ракеты произошел 15 ноября в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства. В результате погибли два человека.

    Ряд СМИ сообщили, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса определили тип упавшей в Польше ракеты по обломкам. Эксперты считают, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Российское военное ведомство уточнило, что она принадлежит воздушным силам Украины.

    Президент США Джо Байден заявил, что взрыв в Польше был вызван ракетой украинской ПВО.

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