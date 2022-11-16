В Белом доме заявили, что в падении ракеты в Польше виновата Россия

«Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, которая в конечном счете несет ответственность за данный трагический инцидент, является Россия, обстрелявшая Украину ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры», — сообщила она (цитата по РИА Новости ).

Россия несет ответственность за падение ракеты на территории Польши вне зависимости от результатов расследования. Об этом 16 ноября заявила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

При этом она отметила, что Вашингтон полностью доверяет проводимому Варшавой расследованию и не собирается опережать события.



Примерно такую же мысль уже высказывал ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, на территорию Польши, вероятно, упала ракета украинских ПВО, однако «Россия несет за это ответственность», потому что продолжает боевые действия.



Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, говорил, что произошедшее в Польше было бы невозможно без конфликта между Россией и Украиной.

