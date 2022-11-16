Канцлер Германии: Падение ракеты в Польше было бы немыслимо без конфликта России и Украины

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что вне зависимости от того, кому принадлежит ракета, упавшая в Польше, произошедшее было бы невозможно без конфликта между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью газете Die Welt, опубликованному на YouTube.



«Вне зависимости от того, чья это была ракета и какова была причина падения, всё это было бы немыслимо без российской (спецоперации. — Прим. ред.) на Украине, без обстрелов инфраструктуры Украины», — сказал он.

