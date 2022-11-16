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    Канцлер Германии: Падение ракеты в Польше было бы немыслимо без конфликта России и Украины

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    Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что вне зависимости от того, кому принадлежит ракета, упавшая в Польше, произошедшее было бы невозможно без конфликта между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью газете Die Welt, опубликованному на YouTube.

    «Вне зависимости от того, чья это была ракета и какова была причина падения, всё это было бы немыслимо без российской (спецоперации. — Прим. ред.) на Украине, без обстрелов инфраструктуры Украины», — сказал он.

    По словам Шольца, случившееся нужно внимательно расследовать. После этого можно будет делать уверенные выводы.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что в Польше, вероятно, упала ракета, выпущенная украинскими силами ПВО. При этом он не видит в этом вины Украины, утверждая, что ответственность лежит на России.

    Инцидент с падением ракеты произошел во вторник в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства. В результате погибли два человека.

    Ряд СМИ сообщили, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса определили тип упавшей в Польше ракеты по обломкам. Эксперты считают, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Российское военное ведомство уточнило, что она принадлежит воздушным силам Украины.

    Президент США Джо Байден заявил, что взрыв в Польше был вызван ракетой украинской ПВО.

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