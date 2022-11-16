    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-з

    765мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.31eur62.63

    Нападения не было, но виновата Москва. В НАТО считают, что Россия не готовится воевать с альянсом

    656
    1 комментарий

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники не видит признаков подготовки России к военным действиям против альянса. Об этом он сообщил 16 ноября по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту с падением ракеты в Польше.

    «Нет никаких признаков того, что Россия сейчас готовит какие-то действия против НАТО. Скорее всего, инцидент был вызван тем, что ракета украинских сил ПВО упала на территорию Польши. Это не вина Украины. Россия несет за это ответственность, потому что продолжает [специальную операцию]», – сказал генсек журналистам.

    По его словам, у НАТО нет данных, указывающих на то, что инцидент с ракетой был преднамеренной атакой. При этом расследование продолжается. Альянс продолжит консультации и будет следить за развитием ситуации. Он также отметил, что НАТО необходимо усилить оборону на восточном фланге.

    Кроме того, генсек сообщил, что страны – члены альянса сошлись во мнении об отсутствии необходимости созыва встречи в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора о консультациях.

    О том, что инцидент с ракетой не был нападением на Польшу, говорил и президент страны Анджей Дуда. Он считает произошедшее «несчастным случаем». По его версии, на территории республики упала ракета системы С-300 украинских ПВО, а не российская. Тем не менее вину за произошедшее Варшава возложила на Москву, аргументируя это нанесенными накануне ударами, от которых Украина «оборонялась, запуская ракеты, задачей которых было сбить российские ракеты».

    В Кремле, напомним, причастность России к инциденту отрицали. А в Минобороны РФ заявляли, что «высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы».

    Инцидент с падением ракеты произошел во вторник в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства. В результате погибли два человека.

    Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса определили тип упавшей в Польше ракеты по обломкам. Эксперты считают, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Российское военное ведомство уточнило, что она принадлежит воздушным силам Украины.

    Накануне ряд СМИ сообщил, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300, которыми оснащены ПВО Украины.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close