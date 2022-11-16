Нападения не было, но виновата Москва. В НАТО считают, что Россия не готовится воевать с альянсом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что союзники не видит признаков подготовки России к военным действиям против альянса. Об этом он сообщил 16 ноября по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту с падением ракеты в Польше.

«Нет никаких признаков того, что Россия сейчас готовит какие-то действия против НАТО. Скорее всего, инцидент был вызван тем, что ракета украинских сил ПВО упала на территорию Польши. Это не вина Украины. Россия несет за это ответственность, потому что продолжает [специальную операцию]», – сказал генсек журналистам.



По его словам, у НАТО нет данных, указывающих на то, что инцидент с ракетой был преднамеренной атакой. При этом расследование продолжается. Альянс продолжит консультации и будет следить за развитием ситуации. Он также отметил, что НАТО необходимо усилить оборону на восточном фланге.



Кроме того, генсек сообщил, что страны – члены альянса сошлись во мнении об отсутствии необходимости созыва встречи в соответствии с четвертой статьей Североатлантического договора о консультациях.

О том, что инцидент с ракетой не был нападением на Польшу, говорил и президент страны Анджей Дуда. Он считает произошедшее «несчастным случаем». По его версии, на территории республики упала ракета системы С-300 украинских ПВО, а не российская. Тем не менее вину за произошедшее Варшава возложила на Москву, аргументируя это нанесенными накануне ударами, от которых Украина «оборонялась, запуская ракеты, задачей которых было сбить российские ракеты».

