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    Что говорится в 4-й и 5-й статьях устава НАТО? Одну из них применила Польша

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    При нападении на одну или несколько стран — членов НАТО может быть задействована пятая статья договора альянса. По этой статье НАТО оставляет за собой возможность ответить агрессору разными мерами, в том числе и вооруженными силами.

    Североатлантический договор заключили в 1949-м году — при помощи пятой статьи была создана система коллективной безопасности.

    Что говорится в 5-й статье устава НАТО?

    В ней говорится, что вооруженное нападение на одну или несколько стран — членов НАТО рассматривается как нападение на весь альянс. При такой ситуации НАТО окажет стороне, которая подверглась нападению, помощь. Статья устава допускает применение вооруженной силы. «Включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности», — говорится в статье.

    После падения ракеты на территории Польши — страна в 1999 году стала членом НАТО — пятая статья устава НАТО не будет применена автоматически, рассказал высокопоставленный французский чиновник агентству Bloomberg. По его словам, никто не хочет эскалации в отношениях с Россией.

    Однако в среду, 16 ноября, представители стран НАТО проведут экстренную встречу по просьбе Польши, применившей 4-ю статью договора альянса. В ней речь идет о консультациях между странами — членами НАТО.

    «В связи с серьезной ситуацией, с которой мы имеем дело, президент только что завершил разговор с генсеком НАТО. Мы проверяем предпосылки использования 4-й статьи договора альянса, то есть консультаций всех членов альянса, касающихся адекватного ответа», — заявил представитель Польши по нацбезопасности Яцек Севера.


    Что говорится в 4-й статье устава НАТО?

    Четвертая статья договора НАТО подразумевает консультации друг с другом, если присутствует угроза «территориальной целостности, политической независимости или безопасности» стране — члену альянса. Она применялась участниками НАТО неоднократно.

    Как накануне рассказало агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов, в нынешней ситуации НАТО будет действовать осторожно, потому что потребуется время для проверки того, как именно произошел инцидент.

    Как стало известно утром 16 ноября, ракета, упавшая в Польше, была выпущена, по предварительным данным, украинской стороной, чтобы сбить российскую ракету. Об этом рассказало агентство AP со ссылкой на американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

    Ряд СМИ сообщил, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300, которыми оснащены ПВО Украины.

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