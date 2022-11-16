Что говорится в 4-й и 5-й статьях устава НАТО? Одну из них применила Польша

При нападении на одну или несколько стран — членов НАТО может быть задействована пятая статья договора альянса. По этой статье НАТО оставляет за собой возможность ответить агрессору разными мерами, в том числе и вооруженными силами.
Североатлантический договор заключили в 1949-м году — при помощи пятой статьи была создана система коллективной безопасности.
Что говорится в 5-й статье устава НАТО?
В ней говорится, что вооруженное нападение на одну или несколько стран — членов НАТО рассматривается как нападение на весь альянс. При такой ситуации НАТО окажет стороне, которая подверглась нападению, помощь. Статья устава допускает применение вооруженной силы. «Включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности», — говорится в статье.
После падения ракеты на территории Польши — страна в 1999 году стала членом НАТО — пятая статья устава НАТО не будет применена автоматически, рассказал высокопоставленный французский чиновник агентству Bloomberg. По его словам, никто не хочет эскалации в отношениях с Россией.
Однако в среду, 16 ноября, представители стран НАТО проведут экстренную встречу по просьбе Польши, применившей 4-ю статью договора альянса. В ней речь идет о консультациях между странами — членами НАТО.
«В связи с серьезной ситуацией, с которой мы имеем дело, президент только что завершил разговор с генсеком НАТО. Мы проверяем предпосылки использования 4-й статьи договора альянса, то есть консультаций всех членов альянса, касающихся адекватного ответа», — заявил представитель Польши по нацбезопасности Яцек Севера.
Что говорится в 4-й статье устава НАТО?
Четвертая статья договора НАТО подразумевает консультации друг с другом, если присутствует угроза «территориальной целостности, политической независимости или безопасности» стране — члену альянса. Она применялась участниками НАТО неоднократно.
Как накануне рассказало агентство Reuters со ссылкой на двух дипломатов, в нынешней ситуации НАТО будет действовать осторожно, потому что потребуется время для проверки того, как именно произошел инцидент.