Что говорится в 4-й и 5-й статьях устава НАТО? Одну из них применила Польша

При нападении на одну или несколько стран — членов НАТО может быть задействована пятая статья договора альянса. По этой статье НАТО оставляет за собой возможность ответить агрессору разными мерами, в том числе и вооруженными силами.

Североатлантический договор заключили в 1949-м году — при помощи пятой статьи была создана система коллективной безопасности.

Что говорится в 5-й статье устава НАТО?

В ней говорится, что вооруженное нападение на одну или несколько стран — членов НАТО рассматривается как нападение на весь альянс. При такой ситуации НАТО окажет стороне, которая подверглась нападению, помощь. Статья устава допускает применение вооруженной силы. «Включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности», — говорится в статье.